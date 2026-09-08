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18 de septiembre

Mika busca las voces más originales en La Voz: “Si tienes ese talento, te quiero en mi equipo”

El coach internacional tiene claro qué busca en las Audiciones a ciegas para formar el mejor equipo: talento, originalidad y preparación. Estreno el 18 de septiembre en Antena 3.

Team Mika La Voz 2026

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Mika tiene claro qué busca esta temporada en La Voz. El coach internacional regresa dispuesto a luchar por las mejores voces y formar un equipo con talento, originalidad y mucha personalidad.

La Voz se estrena el 18 de septiembre en Antena 3:“Si eres original y tienes talento, te quiero en mi equipo”, asegura Mika, dejando claro que quiere encontrar voces diferentes que consigan sorprenderle desde el primer momento.

Pero la originalidad no será lo único que valore. El coach también busca talents que lleguen preparados al escenario: “Una fuerza, una preparación vocal y también técnica, te quiero en mi equipo”.

Mika, coach de La Voz

Mika está dispuesto a darlo todo para conseguir las voces que busca. ¿Quiénes conseguirán convencerle para formar parte de su equipo?

No te pierdas el estreno de La Voz, el 18 de septiembre en Antena 3.

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