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José Antonio Pérez, sobre la solicitud de permiso de Alfonso Basterra: "El hecho de ser culpable no le invalida para que se le conceda"

Aunque el padre de Asunta Basterra, condenado a 18 años de cárcel por su asesinato, está cada vez más cerca de su primer permiso penitenciario, todavía está paralizado por el recurso de Fiscalía.

Alfonso Basterra

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Alfonso Basterra, condenado a 18 años por el asesinato de su hija Asunta junto a su exmujer, Rosario Porto, podría estar cerca de la libertad. El juez ha aprobado su primer permiso penitenciario, pero este todavía se encuentra paralizado y a la espera de el recurso de la Fiscalía.

Alfonso Basterra

Este es el tercer permiso que solicita Alfonso Basterra. Los dos anteriores se le denegaron porque no cumplía con dos requisitos imprescindibles: reconocer el crimen y hacer un curso de violencia vicaria.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Antonio Pérez, subdirector de El Correo Gallego de Santiago, que tuvo acceso a las cartas que Alfonso escribió confesando no el crimen, sino sus intenciones de quitarse la vida. Este advierte que, pese a que cree que Alfonso es culpable, está en su derecho de pedir ese permiso penitenciario.

"Va a cumplir 13 años de una condena de 18 años en prisión", advierte, "creo que está en su derecho y que la justicia debería dárselo".

El padre de Asunta Basterra habría pedido el permiso para reunirse con su nueva novia, una mujer de Topas con la que mantendría una relación por cartas. ¿Logrará esta vez el permiso penitenciaria?

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