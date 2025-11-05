Así vivió Jesús Álvarez el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla: "Nos mantuvimos 249 noches despiertos sin perder la fe"

Jesús Álvarez creció rodeado de micrófonos y rotativas. Su padre fue pionero como primer presentador del telediario en TVE en 1956, mientras que su madre destacó como reconocida voz de la radio española.

La pérdida temprana de ambos marcó profundamente su vida y fue, precisamente, lo que lo impulsó a seguir sus pasos. Movido por el deseo de mantener vivo el legado familiar, decidió dedicar su carrera al periodismo y ofrecer su voz al servicio de nuestro país.

Uno de los episodios que más marcaron la vida de Jesús Álvarez fue el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla, por ETA. Fueron 8 meses sin tener noticias suyas, aunque él los cuenta en noches: "Son 249 días, pero sobre todo 249 noches".

"Mi mujer Marga y yo nos quedábamos todas las noches despiertos esperando noticias, nos mantuvimos las 249 noches despiertos, esperando la noticia y sin perder la fe", recuerda.

Jesús aún recuerda el día en el que su suegro quedó en libertad. "Su primera frase fue: "No sabéis cuánto os quiero"", nos cuenta, "fue el abrazo más intenso que he dado en mi vida". ¡Dale al play para escuchar la historia al completo!