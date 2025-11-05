El éxito de Alberto Chicote en Pasapalabra: “Para ponerlo en el currículum”

Hay deseos que se hacen realidad. Alberto Chicote ha revelado al comienzo de este programa de Pasapalabra cómo este día podía convertirse en uno de los mejores de su vida, y se ha cumplido. Tras haber hecho pleno poco antes en La Pista y el día anterior con el Una de Cuatro, sólo le quedaba una hazaña.

El chef ha redondeado su tarde con un éxito mayúsculo en el ¿Dónde Están?. “Es como una liberación”, ha tratado de explicar sobre lo que supone resolver el panel. Esta vez la prueba ha hecho un homenaje a Cecilia con dos de sus canciones: ‘Mi querida España’, con la que ha jugado precisamente el equipo de Rosa, y ‘Un ramito de violetas’, con el que Manu también ha hecho pleno después.

Chicote ha precisado que ya es la segunda vez que consigue completar el panel del ¿Dónde Están?. “Esto es ya para ponerlo en el currículum”, ha comentado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!