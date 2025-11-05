El cómico lapsus de Laura Galán rememorando la confusión viral de ‘The rhythm of the night’

Entre los aciertos más divertidos de este año en La Pista de Pasapalabra, el de Laura Galán en este programa ha entrado de forma meritoria en el top. La actriz ha conseguido ganar tres segundos para Rosa al reconocer ‘The rhythm of the night’, pero de una forma tan inesperada que ha provocado las risas en todo el plató. Eso sí, no ha podido repetir su pleno del programa anterior con Burning.

Hace ya tres décadas que ese hit de Corona se convirtió en sinónimo de fiesta. De hecho, ha tenido otras versiones, una de las más recientes la de J Balvin junto a The Black Eyed Peas. Y en esta letra se hace un guiño a una cómica y surrealista confusión que se produjo sobre el título hace una década y que se hizo viral. Ese lapsus es el que Laura ha reproducido y, a la vez, ha tenido en su duelo contra Nicolás Coronado.

“Imagínate el spam que tengo yo en mi cerebro”, ha comentado la actriz sobre esa clave que le ha hecho recordar la canción. ¡Descúbrelo en el vídeo!