Sergio Nasarre, el experto en vivienda que ha plantado cara a los políticos: "Llevamos desde 2007 improvisando leyes incoherentes"

La vivienda es el asunto que más preocupa a los españoles. Los jóvenes se emancipan cada vez más tarde y la posibilidad de compra queda cada vez más lejana.

Sergio Nasarre, fundador de la primera cátedra UNESCO de vivienda, tiene claro que el problema es de las leyes que se han ido sucediendo con los años y ha decidido atacar en la raíz: los políticos. El profesor ha sido llamado a comparecer en el Congreso, donde ha criticado duramente la ley actual de vivienda.

"A partir de 2007, cada ley que se ha dictado, tanto a nivel autonómico, como nacional, han dado el resultado que tenemos ahora mismo, normas inchiherentes", asegura.

Según Nasarre, la ley de vivienda no solo hace imposible tener una casa en propiedad, sino que además ampara el sinhogarismo y complica el desalojo de la okupación. "Protege la okupación a través de la lentitud de los procesos", sentencia Nasarre.

Actualmente, la vivienda es uno de los grandes problemas de España. ¿Es posible un gran pacto de Estado por este asunto?