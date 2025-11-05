"Tengo miedo de todo": los coaches sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

La edición más emocionante y de más éxito de La Voz de los últimos años afronta su recta final. La llegada de Los Asaltos significa que estamos cerca de conocer al ganador de esta temporada, pero también que comienzan los robos.

"Tengo miedo de todo", asegura Mika elucubrando sobre la posibilidad de que uno de sus talents acabe en un equipo rival. Malú, por su parte, ha echado la vista atrás y reflexionado sobre esta nueva etapa del formato asegurando que creía que lo peor había pasado en la Gran Batalla.

Este viernes, comienzan unos Asaltos en los que dos coaches tendrán que decidir cuál de sus voces envían directamente a los Directos, y cuáles mantienen en la zona de peligro pudiendo ser robados por otro de sus compañeros. No te pierdas una de las galas más esperadas de la edición, este viernes a las 22:00 horas.