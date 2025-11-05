¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

El silencio se ha convertido en uno de los protagonistas del duelo entre Manu y Rosa en El Rosco en este programa de Pasapalabra. Ha sido clave en la estrategia de ambos, que han optado por la prudencia y por la táctica de mantener al rival en tensión. Por sólo dos segundos de ventaja, el madrileño ha comenzado la prueba. En este sentido, ha sido clave su victoria en La Pista tras confesarse fan de Joaquín Sabina.

Tras un buen arranque de Manu, Rosa le ha adelantado para marcar el ritmo de la primera vuelta y completarla con 19 aciertos. Manu ha ido recortando distancias hasta que los marcadores se han congelado en un impredecible 21-20 a favor de la coruñesa. Durante cinco minutos, ambos han recurrido a una única respuesta: “Pasapalabra”.

Estaba claro que iba a haber sorpresas, porque Manu tenía que arriesgar. Lo ha hecho para empatar a 21, pero Rosa ha movido pieza casi en el último segundo para plantarse con 22 letras en verde. Ha sido un jaque que obligaba a su rival a otra respuesta. ¡Descubre el desenlace de este apasionante Rosco en el vídeo!