Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 5 de noviembre

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

Los dos concursantes han mantenido el suspense en uno de sus duelos más largos, con un silencio que ha llegado a durar cinco minutos.

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El silencio se ha convertido en uno de los protagonistas del duelo entre Manu y Rosa en El Rosco en este programa de Pasapalabra. Ha sido clave en la estrategia de ambos, que han optado por la prudencia y por la táctica de mantener al rival en tensión. Por sólo dos segundos de ventaja, el madrileño ha comenzado la prueba. En este sentido, ha sido clave su victoria en La Pista tras confesarse fan de Joaquín Sabina.

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Tras un buen arranque de Manu, Rosa le ha adelantado para marcar el ritmo de la primera vuelta y completarla con 19 aciertos. Manu ha ido recortando distancias hasta que los marcadores se han congelado en un impredecible 21-20 a favor de la coruñesa. Durante cinco minutos, ambos han recurrido a una única respuesta: “Pasapalabra”.

Estaba claro que iba a haber sorpresas, porque Manu tenía que arriesgar. Lo ha hecho para empatar a 21, pero Rosa ha movido pieza casi en el último segundo para plantarse con 22 letras en verde. Ha sido un jaque que obligaba a su rival a otra respuesta. ¡Descubre el desenlace de este apasionante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

¡Qué tensión! Manu se la juega con su última respuesta tras el jaque de Rosa en El Rosco

El éxito de Alberto Chicote en Pasapalabra: “Para ponerlo en el currículum”

El éxito de Alberto Chicote en Pasapalabra: “Para ponerlo en el currículum”

El cómico lapsus de Laura Galán rememorando la confusión viral de ‘The rhythm of the night’

El cómico lapsus de Laura Galán rememorando la confusión viral de ‘The rhythm of the night’

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!
Mejores momentos | 5 de noviembre

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Jesús Álvarez
En plató

Así vivió Jesús Álvarez el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla: "Nos mantuvimos 249 noches despiertos sin perder la fe"

Emérito y Froilán
Última hora

Carmen Duerto, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Quiere reconducir a su nieto cuando él ha hecho eso y mucho más"

Las memorias del rey emérito ya se han publicado en Francia y en Y ahora Sonsoles ya hemos podido leer algunos extractos. ¡No te pierdas el avance!

Rey emérito
Última hora

Las memorias del rey Juan Carlos I ponen de manifiesto su rechazo hacia Letizia: "Desde el minuto uno no le gustó ella"

Hoy se han publicado las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, donde desvela cómo vivió su reinado y su actual etapa apartado de la Casa Real.

Padre de Sandra Peña

Hablamos con el padre de Sandra Peña: "Estamos rotos, esperamos ver la luz en algún momento"

"Tengo miedo de todo": los coach sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

"Tengo miedo de todo": los coaches sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

Sergio Nasarre

Sergio Nasarre, el experto en vivienda que ha plantado cara a los políticos: "Llevamos desde 2007 improvisando leyes incoherentes"

Publicidad