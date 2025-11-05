Hablamos con el padre de Sandra Peña: "Estamos rotos, esperamos ver la luz en algún momento"

Sandra Peña, una menor de 14 años, se quitaba la vida el mes pasado en Sevilla tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar. Pese a que su madre lo denunció hasta en dos ocasiones en el colegio, el centro no activó el protocolo antibullying y Sandra decidió precipitarse desde el balcón de su casa.

Hoy se ha inaugurado una estatua conmemorativa en recuerdo de Sandra Peña en Sevilla. Allí, hemos podido hablar con la familia de la menor, que se ha sentido arropada por familiares y amigos.

"Nos está apoyando gente de toda España, queríamos agradecer al alcalde y al pueblo el gesto tan bonito que han tenido con mi hija", asegura, "ha sido muy emotivo".

El padre de Sandra Peña se ha emocionado al hablar de Sandra, aunque esperan hacer justicia: "Esperamos ver la luz en algún momento, ahora estamos rotos".

La familia de Sandra llora la pérdida de Sandra y reclaman una ley antibullying. ¿Lograrán hacer justicia tras la muerte de su hija?