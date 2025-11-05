Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con el padre de Sandra Peña: "Estamos rotos, esperamos ver la luz en algún momento"

La muerte de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida en Sevilla tras ser víctima de bullying en el colegio, ha generado un movimiento nacional en contra del bullying. Hoy, su padre rompe su silencio.

Padre de Sandra Peña

Sandra Peña, una menor de 14 años, se quitaba la vida el mes pasado en Sevilla tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar. Pese a que su madre lo denunció hasta en dos ocasiones en el colegio, el centro no activó el protocolo antibullying y Sandra decidió precipitarse desde el balcón de su casa.

Huelga por el suicidio de Sandra Peña

Hoy se ha inaugurado una estatua conmemorativa en recuerdo de Sandra Peña en Sevilla. Allí, hemos podido hablar con la familia de la menor, que se ha sentido arropada por familiares y amigos.

"Nos está apoyando gente de toda España, queríamos agradecer al alcalde y al pueblo el gesto tan bonito que han tenido con mi hija", asegura, "ha sido muy emotivo".

El padre de Sandra Peña se ha emocionado al hablar de Sandra, aunque esperan hacer justicia: "Esperamos ver la luz en algún momento, ahora estamos rotos".

La familia de Sandra llora la pérdida de Sandra y reclaman una ley antibullying. ¿Lograrán hacer justicia tras la muerte de su hija?

"Tengo miedo de todo": los coach sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

"Tengo miedo de todo": los coach sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

Sergio Nasarre

Sergio Nasarre, el experto en vivienda que ha plantado cara a los políticos: "Llevamos desde 2007 improvisando leyes incoherentes"

Reacción
Descubren la verdad

La impactante reacción de la familia de Antonio y Aurora a los resultados de la prueba de ADN: ¿son madre e hijo?

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%
El VIP de El 1%

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

Las memorias del emérito
'Reconciliación'

Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

El mismo día que Juan Carlos ha elegido para regresar a España, aparentemente y una vez más, de forma temporal es el que se ha puesto en circulación 'Reconciliación', las memorias del rey emérito. Espejo Público ha analizado nuevos fragmentos con sorprendentes afirmaciones.

Jesús Álvarez
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país

Su padre fue el primer presentador de los telediarios de TVE y, con el tiempo, él se convirtió en uno de los periodistas deportivos más importantes de nuestro país. Hoy, el plató de Y ahora Sonsoles se pone en pie para recibir a Jesús Álvarez.

Fiscal Viada.

El fiscal Viada, sobre las declaración de Lobato: "Todo el mundo sabe que un comunicado con datos prohibidos necesita previamente que corra en los medios"

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Amparo Larrañaga y Luis Merlo

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

