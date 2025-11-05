Antena 3 LogoAntena3
Carmen Duerto, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Quiere reconducir a su nieto cuando él ha hecho eso y mucho más"

Las memorias del rey emérito ya se han publicado en Francia y en Y ahora Sonsoles ya hemos podido leer algunos extractos. ¡No te pierdas el avance!

Emérito y Froilán

Juan Carlos I ha presentado hoy en Francia sus memorias, publicadas bajo el título Reconciliación. En ellas, el monarca emérito repasa su trayectoria personal y política, desde su infancia hasta su proclamación como rey durante la Transición. Además, dedica varios capítulos a abordar las controversias que han acompañado su reinado y sus últimos años.

Aunque la obra ya está disponible en las librerías francesas, la editorial Planeta ha decidido aplazar su lanzamiento en España hasta el próximo 3 de diciembre, una fecha simbólica que llega justo pasada la conmemoración del aniversario de la restauración de la monarquía en 1975.

En las memorias, Juan Carlos I se refiere a su relación con su nieto Froilán, que ha protagonizado multitud de polémicas. Este asegura que decidió llevárselo a Abu Dabi al ver que su vida se sumía en fiestas y controversias y que ahora le ve "alegre y equilibrado".

"Quiere reconducir a su nieto cuando él ha hecho eso y mucho más", advierte la periodista Carmen Duerto, "tiene mucho que callar".

La gran incógnita ahora es cómo será recibido el relato en nuestro país: ¿servirá el libro para recuperar simpatías y ofrecer una versión propia de los hechos, o reabrirá viejos debates sobre el papel de la corona y su legitimidad en la España actual?

