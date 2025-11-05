Antena 3 LogoAntena3
Las memorias del rey Juan Carlos I ponen de manifiesto su rechazo hacia Letizia: "Desde el minuto uno no le gustó ella"

Hoy se han publicado las memorias del rey Juan Carlos I en Francia, donde desvela cómo vivió su reinado y su actual etapa apartado de la Casa Real.

Rey emérito

Juan Carlos I ha publicado hoy en Francia sus memorias bajo el título de Reconciliación. En ellas, relata su historia, su nombramiento como rey de España durante la Transición y sus mayores polémicas.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la forma en la que el rey emérito habla de la reina Letizia. Este hace referencia a la mujer de su hijo en ocho páginas, siempre tratándola de "usted". "Eso es un distanciamiento", advierte la periodista Carmen Duerto.

"La llegada de Letizia a nuestra familia no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares", afirma el rey emérito en sus memorias.

Pese a que siempre hubo rumores acerca de la mala relación entre el emérito y la actual reina, nunca lo habían confirmado. "Solo aparece en una foto y porque no hay más remedio", señala Duerto, "en la dedicatoria aparece todo el mundo, menos ella".

La editorial Planeta ha aplazado la publicación en España del libro al próximo 3 de diciembre, pasado el aniversario de la monarquía. ¿Cómo se recibirá el relato en nuestro país?

