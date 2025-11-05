Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de noviembre

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Roberto Leal ha conseguido descubrir algo más sobre los gustos musicales del concursante de Pasapalabra.

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Alberto Chicote ha dejado el listón muy alto en La Pista con un pleno que ha sido, además, una lección magistral de música. “Estamos aquí, pues ahora veréis”, ha bromeado Roberto Leal al dar paso al duelo entre los concursantes. Para su sorpresa, Manu ha estado muy cerca de acertar a la primera.

El madrileño no ha reconocido la canción con el primer fragmento, aunque se ha mostrado concentrado y eso ha llamado la atención del presentador. “Hay posibilidades de que la saque”, ha explicado. Esas posibilidades se han convertido en hechos tras escuchar el verso de la letra y ha acertado al responder ‘Y sin embargo’, de Joaquín Sabina.

Roberto, tras confirmarle que sumaba cuatro segundos, le ha preguntado a Manu si le gustaba el cantautor jiennense. “Sí, micho”, ha revelado el concursante, dejando ver algo nuevo sobre sus gustos musicales. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Jesús Álvarez

Así vivió Jesús Álvarez el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla: "Nos mantuvimos 249 noches despiertos sin perder la fe"

Emérito y Froilán

Carmen Duerto, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "Quiere reconducir a su nieto cuando él ha hecho eso y mucho más"

Rey emérito
Última hora

Las memorias del rey Juan Carlos I ponen de manifiesto su rechazo hacia Letizia: "Desde el minuto uno no le gustó ella"

Padre de Sandra Peña
Última hora

Hablamos con el padre de Sandra Peña: "Estamos rotos, esperamos ver la luz en algún momento"

"Tengo miedo de todo": los coach sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz
Este viernes a las 22:00 horas

"Tengo miedo de todo": los coaches sienten la presión de los robos en Los Asaltos de La Voz

Comienzan Los Asaltos de La Voz, y con ellos, la posibilidad de ver como los coaches se pueden robar talents entre ellos.

Sergio Nasarre
Vivienda

Sergio Nasarre, el experto en vivienda que ha plantado cara a los políticos: "Llevamos desde 2007 improvisando leyes incoherentes"

Fue llamado a comparecer en el Congreso, donde el catedrático Sergio Nasarre cargó contra la ley de la vivienda. Según él, no solo hace imposible la compra, sino que además ampara la okupación.

Reacción

La impactante reacción de la familia de Antonio y Aurora a los resultados de la prueba de ADN: ¿son madre e hijo?

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

Las memorias del emérito

Primer día de las polémicas memorias de Juan Carlos a la venta: "Tiene gracia que habla de 'desvíos sentimentales'"

Publicidad