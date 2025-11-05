Manu confiesa qué cantante le gusta: ¡casi logra el pleno en La Pista!

Alberto Chicote ha dejado el listón muy alto en La Pista con un pleno que ha sido, además, una lección magistral de música. “Estamos aquí, pues ahora veréis”, ha bromeado Roberto Leal al dar paso al duelo entre los concursantes. Para su sorpresa, Manu ha estado muy cerca de acertar a la primera.

El madrileño no ha reconocido la canción con el primer fragmento, aunque se ha mostrado concentrado y eso ha llamado la atención del presentador. “Hay posibilidades de que la saque”, ha explicado. Esas posibilidades se han convertido en hechos tras escuchar el verso de la letra y ha acertado al responder ‘Y sin embargo’, de Joaquín Sabina.

Roberto, tras confirmarle que sumaba cuatro segundos, le ha preguntado a Manu si le gustaba el cantautor jiennense. “Sí, micho”, ha revelado el concursante, dejando ver algo nuevo sobre sus gustos musicales. ¡Revive este momento en el vídeo!