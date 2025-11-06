Jesús Álvarez confiesa cómo marcó su juventud la muerte de sus padres: "Me quedé solo y decidí estudiar periodismo"

Jesús Álvarez es uno de los periodistas deportivos más importantes de nuestro tiempo. Nacido en una saga de periodistas, heredó la vocación tras la muerte de sus padres.

Su padre fue el primer periodista del telediario de TVE y su madre, una importante locutora de radio. Ambos perdieron la vida cuando Jesús apenas era un adolescente, lo que le hizo madurar muy pronto.

"Mi padre estaba bien y en una semana desapareció a causa de su enfermedad", recuerda, "y mi madre se fue en un momento, en un accidente de coche".

Fue entonces cuando se replanteó su futuro y decidió honrar la memoria de sus padres. "Yo había estudiado ciencias pensando en hacer una ingeniería, pero cuando murieron mis padres, pensé que llevaba el periodismo en los genes", señala Jesús Álvarez.

A raíz de aquel episodio traumático que marcó su vida, Jesús Álvarez comenzó su andadura en el periodismo, que hoy le ha llevado a convertirse en uno de los más grandes. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!