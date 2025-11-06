Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Juan del Val hablará sobre su Premio Planeta en El Hormiguero

El escritor llega al programa como invitado para hablar de su nueva novela y celebrar su nuevo galardón.

Juan del Val es un habitual de la tertulia de los jueves en El Hormiguero. Junto a su mujer, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, analizan la actualidad política y social.

Esta vez, el escritor viene como invitado para presentar la novela que le ha llevado a ganar el Premio Planeta 2025, ‘Vera, una historia de amor’. Acostumbrado a triunfar entre la polémica, el tertuliano no se ha visto exento de ella tras su galardón.

La misma semana que recibió el premio, Pablo Motos le lanzó el guante a una posible invitación, ofrenda que fue muy bien recibida por Juan del Val.

El buen rollo entre el presentador y el escritor aseguran risas y buenos momentos. ¡No te pierdas esta noche a Juan del Val, en El Hormiguero!

Sobre él:

Juan del Val es un refutado periodista y escritor con décadas de trabajo de campo a sus espaldas. Nació en Madrid en 1970, ha trabajado como columnista, guionista, director, productor, presentador y colaborador en radio y televisión. Tras décadas escribiendo, este 2025 fue galardonado con el Premio Planeta por su novela ‘Vera, una historia de amor’. Su vida personal está ligada a su mujer Nuria Roca con la que comparte todo, hasta lugar de trabajo.

