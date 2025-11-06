Antena 3 LogoAntena3
Trancas y Barrancas ponen a prueba el oído musical de Sergio Dalma con su "O-rozco de Pasapalabra"

Las hormigas han preparado un test musical al invitado al más puro estilo de Roberto Leal.

Trancas y Barrancas ponen a prueba el oído musical de Sergio Dalma con su "O-rozco de Pasapalabra"

La visita de Sergio Dalma a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y el buen humor. Con su voz inconfundible y su carácter afable, el cantante ha protagonizado una velada llena de momentos especiales.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han llegado dispuestos a poner a prueba al invitado. En esta ocasión, las hormigas han sometido al artista a su "O-rozco de Pasapalabra", un Rosco musical en el que Sergio debía adivinar qué canción estaba sonando.

El cantante ha demostrado ser un melómano en toda regla siendo capaz de superar, sin muchas dificultades, el complicado reto. ¡Dale play al vídeo de arriba para ver este momentazo!

La concursante ha sido una gran contrincante contra Almudena Cid, haciendo una demostración al ponerse el pie en la nuca.

El presentador se ha quedado perplejo al intentar decir el nombre de la profesión de uno de los concursantes.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

