Trancas y Barrancas ponen a prueba el oído musical de Sergio Dalma con su "O-rozco de Pasapalabra"

La visita de Sergio Dalma a El Hormiguero ha estado marcada por la emoción y el buen humor. Con su voz inconfundible y su carácter afable, el cantante ha protagonizado una velada llena de momentos especiales.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han llegado dispuestos a poner a prueba al invitado. En esta ocasión, las hormigas han sometido al artista a su "O-rozco de Pasapalabra", un Rosco musical en el que Sergio debía adivinar qué canción estaba sonando.

El cantante ha demostrado ser un melómano en toda regla siendo capaz de superar, sin muchas dificultades, el complicado reto. ¡Dale play al vídeo de arriba para ver este momentazo!