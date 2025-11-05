Sergio Dalma endulzará el programa de esta noche en El Hormiguero

Antena 3 LogoAntena3
El cantante estrena nuevo disco, 'Ritorno a Vía Dalma', en un homenaje a los artistas italianos más influyentes en España.

Sergio Dalma en El Hormiguero

Julio Gil López
Sergio Dalma es uno de los cantantes y compositores más reconocidos en el panorama nacional. Con canciones que marcaron una época como 'Bailar Pegados'.

El cantante llega presenta en el programa de Pablo Motos su nuevo disco ‘Ritorno a Vía Dalma’. Además, anunciará las nuevas fechas de su gira.

En el disco, Sergio Dalma recupera las canciones italianas más conocidas y que triunfaron en España. En tributo a los artistas y compositores de las canciones, como Laura Pausini o Battiato.

Sergio Dalma es un cantante original de Sabadell, nació en 1964. Su primera aparición en una televisión con renombre fue en 1984 en TVE. Su lanzamiento al estrellato fue gracias a la discográfica Horus y a María Belmonte, a quien ha agradecido en más de una ocasión su ayuda. Sus éxitos han sido reconocidos por todo el mundo, con miles discos vendidos.

