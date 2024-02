Jana se ha hecho viral al mostrar su desesperación tras rayar el coche de su madre: "No sé qué voy a hacerle"

Jana ha compartido en redes sociales su desesperación después de rayar el coche de su madre por segunda vez. Ha ocurrido a plena luz del día y en un aparcamiento de un centro comercial.

La primera vez, su madre le perdonó por ser principiante, pero en el vídeo explica que teme que esta vez no vuelva a ocurrir.

Su vídeo se ha hecho viral en redes sociales y Jana ha reconocido tener un problema con las columnas, aunque su mal día no se quedó ahí, porque se compró un helado para sentirse mejor y se le cayó dentro del vehículo.

Al llegar a su casa, intentó disimular el golpe antes de enseñárselo a su madre y en 'Y ahora Sonsoles', madre e hija han contado cómo acabó la historia. "Cada día es una distinta", ha asegurado Jana que, además, tiene una teoría que es que las columnas se mueven.

Su madre, por su parte, ha dejado claro que la primera vez la perdonó porque es principiante pero ahora se ha enfadado un poco más. "La tercera no sé que voy a hacerle", ha dicho.

Sonsoles Ónega, sin embargo, ha contado que ella está en el mismo equipo de Jana, porque ella también se roza con todas las columnas y tiene el coche destrozado.

Jana, además, intentó arreglar el coche con laca y rotulador morado, pero no hubo manera.