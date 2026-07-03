Hablamos con ella
Pepa Romero, emocionada por su paso por Tu cara me suena: "Tenía unos nervios al subir en el ascensor..."
Nuestra compañera Pepa Romero estará en la semifinal de Tu cara me suena. ¿En la piel de qué artista se pondrá? ¡Nos lo cuenta todo!
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Pepa Romero ha cumplido su sueño de cantar en el plató de Tu cara me suena. En la gala en la que conoceremos al primer finalista, nuestra compañera Pepa Romero ha tenido la oportunidad de subirse al escenario.
Nuestra compañera se ha puesto en la piel de Marisol con 'Tu nombre me sabe a yerba'. Una actuación que ha disfrutado muchísimo y de la que nos ha adelantado algunos detalles.
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Hoy, Pepa cumple un sueño que tenía desde hace años y deja los micros de Y ahora Sonsoles por los de Tu cara me suena, con los que nos conquistará con su voz. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!
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