La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo de El Desafío

En la primera semifinal, las pruebas han sido de gran nivel. Los concursantes ven la final cada vez más cerca y lo han dado todo para meterse entre los finalistas.

José Yélamo ha estado en los puestos más altos de la tabla durante casi todo el programa y con esta prueba puede situarse a la cabeza. La prueba de escapismo tenía una complicación más, la apnea.

La tensión se ha notado desde antes de que Yélamo fuese maniatado en su prueba. El presentador ha tenido que deshacerse de los grilletes acertando la llave correcta de cada candado.

La segunda parte ha consistido en dar con las llaves correctas para abrir la caja que guardaba el martillo para romper el cristal. Todo esto mientras hacía apnea bajo la arena que ha ido enterrando su cabeza durante todo el reto.

Sin respiración y sin la posibilidad de ver, Yélamo ha logrado completar un espectacular desafío que le sitúa entre los favoritos para la final.