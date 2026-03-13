Aramís Fuster nos muestra cómo está viviendo en plena guerra con su casero: "Tengo defecar y miccionar en un recipiente"

Aramís Fuster continúa en guerra con su casero. Este asegura que le debe 15.000 euros, aunque ella lo niega y asegura que está siendo víctima de amenazas y extorsiones.

A oscuras y prácticamente sin suministros, Aramís continúa en la vivienda y no parece dispuesta a marcharse. Sin embargo, confiesa que se encuentra muy cansada y vulnerable.

Pese a la terrible situación en la que se encuentra, Aramís ha decidido contraatacar. La vidente ha escrito con pintura de graffiti "cámara ilegal" al lado de unas cámaras que, según ella, la vigilan.

"Tengo defecar y miccionar en un recipiente", confiesa Aramís. Una situación completamente desesperada, pero que choca de frente con la versión de su casero.