Isabel Pantoja reacciona a la boda secreta de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar: "No le desea nada cariñoso"

Isabel Pantoja podría impugnar por fraude la boda de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, que se han casado después de 17 años divorciados en un momento en el que la salud del exedil de Marbella es complicado.

Así lo ha contado la revista Lecturas y esto sería posible por un documento firmado en 2006 en el que la cantante certificaba convivencia con su entonces pareja, ingresado en prisión en el marco de la operación Malaya.

Su finalidad era poder realizar vis a vis con el exalcalde. Para ello, acudieron a una notaría de Marbella y, ante varios testigos, sellaron de esta manera una relación de tres años y medio.

En dicho documento, además, Julián no consta como divorciado sino como separado judicialmente, ya que no es hasta un año después, en 2007, cuando Muñoz y Zaldívar formalizaron su separación.

La reacción de Isabel Pantoja

Paloma García Pelayo conoce cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja a esta información, y la tonadillera ha asegurado que ella es la viuda de Paquirri y no va a mover ni un papel.

Además, tiene claro que si se puede impugnar o no no le interesa, que está centrada en la gira y no le ha deseado nada cariñoso a Julián Muñoz.