El dueño de la cafetería que un hombre intentó incendiar en Sevilla, desvela qué dijo tras la detención: "Quiero entrar en la cárcel"

Los Palacios y Villafranca, municipio de Sevilla (Andalucía), era escenario de una extraña situación: un hombre incendiaba un bar al no tener mayonesa para su bocadillo. Una extinción rápida por parte de los trabajadores, que utilizaron el extintor del local, y a la que se unió del Cuerpo de Bomberos. La situación, por lo tanto, se saldaba sin daños para ninguno de los asistentes, a pesar de que las llamas casi alcanzaron a uno de los camareros que se encontraba en la barra, y con la detención del individuo.

Más Espejo conocía cómo ocurrieron los hechos gracias al dueño de la cafetería, José Antonio.¿Qué fue lo que pasó? Sobre ello, el propietario expresaba que "todos nos hacemos la misma pregunta. Fue algo inexplicable y, a parte de desagradable, no sabemos que es lo que ha podido pasar". Asimismo, afirmaba que les pilló por sorpresa porque no se dio ninguna discusión previa.

Así sucedieron los hechos

Todo comenzó cuando el cliente pidió mayonesa para acompañar el montadito. El camarero le explica que no disponen de esta salsa, ya que son una cafetería: "No tenemos cocina, nos dedicamos más que nada al desayuno". Cuando se le dice que no actúa con normalidad, pero vuelve a preguntar en la terraza a otra camarera por lo mismo. La respuesta es, de nuevo, la misma: "No hay mayonesa".

Entonces, el hombre se acerca hasta una gasolinera a 20 metros del local, compra una lata de gasolina y lo deposita sobre la mesa. Durante unos minutos, come tranquilamente el montadito junto a una cerveza. Se levanta e, incluso, le abre la puerta a una persona mayor. Pero, aunque nada raro parecía aproximarse, al preguntar de nuevo y asegurarse, rocía la barra y le prende fuego.

¿Qué saben de él?

En cuanto a su identidad, se sabe que es de un pueblo de Córdoba y que se dedica a la construcción. El dueño aseguraba que "era la primera vez" que le veían. "Por lo visto estaba trabajando y se había quedado esa noche aquí a dormir en un hostal de aquí de Los Palacios", añadía.

Los daños ocasionados

Como consecuencia, "han estado hasta las 5.30 de la mañana limpiando, han estado pintores, cambiando maquinaria...". Lo que podría suponer una pérdida de unos 7 a 10.000 euros. Sin embargo, José Antonio agradecía que los daños solo hayan sido materiales: "Es lo de menos, lo importante es que lo clientes y compañeros de trabajo están bien". Y más teniendo en cuenta que, en el momento, habían niños y personas mayores en el local.

El trasfondo de lo ocurrido

El dueño concluía aportando un dato fundamental para comprender esta desproporcionada reacción. Y es que, tras detenerle, el individuo declaró que sus intenciones no eran personales: "Con ustedes no es nada, pero yo quiero entrar en la cárcel".

