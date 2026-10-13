Intentan estafar a Raquel tras robarle a su perra: "Me han llegado a pedir 5.000 euros"

Raquel está viviendo una pesadilla desde que alguien le robó a su perrita Luna. Hace diez días, alguien se llevó a su bichón maltés de 12 años, que estaba atada en la puerta de un bazar mientras ella compraba.

Pese a que las cámaras de seguridad captaron a la mujer robando a Luna, no ha sabido nada de ella desde entonces. No hay rastro de la presunta ladrona y nadie parece haber visto a Luna por el barrio.

Su caso ha ganado popularidad y ha llegado a algunas personas que han intentado estafar a Raquel. Estas la engañan diciendo que han encontrado a Luna y le piden dinero para recuperarla.

"Que haya gente que se aproveche de esto ya es hurgar en la herida", afirma Raquel, "me han llegado a pedir 5.000 euros". Una estafa que se añade al dolor que Raquel viene sintiendo desde hace 10 días. ¡Nos lo cuenta todo en el vídeo de arriba!