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Estafa

Intentan estafar a Raquel tras robarle a su perra: "Me han llegado a pedir 5.000 euros"

Alguien robó a su perrita Luna mientras estaba esperando fuera de una tienda. Ahora, su caso ha conseguido ganar popularidad y hay quien intenta engañarla para sacarle dinero.

Estafa perro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Raquel está viviendo una pesadilla desde que alguien le robó a su perrita Luna. Hace diez días, alguien se llevó a su bichón maltés de 12 años, que estaba atada en la puerta de un bazar mientras ella compraba.

Le roba a su perrita

Pese a que las cámaras de seguridad captaron a la mujer robando a Luna, no ha sabido nada de ella desde entonces. No hay rastro de la presunta ladrona y nadie parece haber visto a Luna por el barrio.

Su caso ha ganado popularidad y ha llegado a algunas personas que han intentado estafar a Raquel. Estas la engañan diciendo que han encontrado a Luna y le piden dinero para recuperarla.

"Que haya gente que se aproveche de esto ya es hurgar en la herida", afirma Raquel, "me han llegado a pedir 5.000 euros". Una estafa que se añade al dolor que Raquel viene sintiendo desde hace 10 días. ¡Nos lo cuenta todo en el vídeo de arriba!

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