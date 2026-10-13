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Esta noche, María del Monte visitará El Hormiguero

La cantante regresa al programa para compartir su actualidad profesional y aspectos más personales de su vida.

María del Monte en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a María del Monte, una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. La cantante sevillana visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad, sus nuevos proyectos y algunos de los momentos más importantes de una trayectoria que lleva décadas ligada a la música y la televisión.

Durante la entrevista, María del Monte compartirá algunas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera y recordará experiencias que han marcado su vida tanto dentro como fuera de los escenarios. Una visita en la que tampoco faltarán su característico sentido del humor y su espontaneidad.

Sobre ella:

María del Monte es una de las grandes referentes de las sevillanas y la música popular española. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos discos y ha cosechado grandes éxitos musicales, además de desarrollar una amplia trayectoria en televisión como presentadora y colaboradora.

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