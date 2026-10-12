Pablo Motos explica cómo identificar y controlar las emociones: "Obedécelas solo cuando lo decidas tú"

Tras la visita de Maluma, Pablo Motos ha aprovechado el momento para 'pasarse de la raya'. Como hace de vez en cuando, el presentador ha querido tener un espacio propio para enviar un reflexivo mensaje a la audiencia.

En esta ocasión, Pablo ha querido hablar sobre las emociones. Después de la charla que han tenido el cantante y él sobre salud mental, el presentador ha aprovechado para hablar sobre la importancia de identificar y controlar las emociones.

Consciente de lo que puede suponer para una persona tener un mal día, Pablo ha argumentado que "nadie más que tú conoce tus temores, tus sueños, tus pesadillas y tus limitaciones" antes de concluir aconsejando que solo hay que obedecer a las emociones cuando lo decida uno. ¡Imperdible!