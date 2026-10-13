Los ceutíes esperan a los Reyes en Ceuta: "Qué casualidad que se han limpiado las playas ahora que venían y se acercan las elecciones"

Una visita histórica y simbólica, pero especialmente esperada por los vecinos de Ceuta. Hoy, los reyes Felipe VI y Letizia llegan a la ciudad autónoma y algunos de sus habitantes ya aguardan su llegada con ilusión. En 'Espejo Público' hemos podido hablar con algunos de los rostros que más presentes han estado en el programa para denunciar la situación que atraviesa la ciudad. Son Encarni, Juan, Isabel y Mariángeles.

Según Isabel, la visita de los Reyes supone un "bálsamo" ante la situación que atraviesa la ciudad en medio de la crisis migratoria. "A pesar de que hemos tenido el apoyo de cientos de miles de españoles, esta es realmente la representación del Estado, ya que no hemos tenido una acción del Gobierno", afirma.

Los vecinos ven la visita como una oportunidad para reivindicar "la españolidad" de la ciudad autónoma. "Ceuta es España", subraya Isabel.

En sus declaraciones, también menciona la "presión que ha tenido que hacer la Casa Real" para que los Reyes estén hoy en Ceuta. Se refiere así a la polémica que surgió antes de la confirmación de la visita, cuando se apuntó a Moncloa como responsable de impedir que se produjera.

"Aquí seguimos sin normalidad"

Juan, influencer que comparte en sus redes sociales las situaciones que se viven en Ceuta, insiste, al igual que Isabel, en que lo que ocurre en las calles sigue "igual o peor". "Ayer por la noche había cientos de invasores deambulando por las calles, sin control ninguno, con régimen abierto en sus asentamientos, lo que lleva a más inseguridad que cuando estaban en las playas", relata.

El influencer ceutí cuestiona así las palabras del delegado del Gobierno en Ceuta, al que llama "sinvergüenza" por afirmar que, tras el desalojo de la playa del Tarajal, la mayoría de los migrantes habían regresado a Marruecos. "No tiene ni voz ni voto. Aquí seguimos sin normalidad", asegura.

Sin embargo, en medio del descontento que dice sentir ante el "ensuciamiento de Ceuta", reconoce que la visita de los Reyes supone "un aliento". Aunque también tiene un reproche ante esta esperada cita: "Se sabe que se han limpiado las playas y todo ahora que venían. Qué casualidad que sea cuando viene el Rey y hay elecciones".

"Que venga Sánchez, que lo vamos a recibir como se merece"

Ante la posibilidad de que la situación se prolongue seis meses más, el tiempo que, según se plantea, podría tardarse en completar las filiaciones de los migrantes, Encarnita tiene clara su teoría: "Esto lo ha hecho nuestro presidente para aburrirnos". Acusa a los miembros del Gobierno de "mentir" y se pregunta: "¿No quedaban 2.500 migrantes? ¿Cómo es que hay cinco campamentos?". "Tiene intereses de aburrir a nuestra población", añade.

"Que venga, que venga, que lo vamos a recibir como él se merece", dice Encarnita, dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez animándole a visitar Ceuta. "Estamos con muchísimas ganas de que aparezca por la ciudad", concluye Mariángeles, en un tono que refleja su descontento.

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