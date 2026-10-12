¡Precisión a cuchillo! El arriesgado e increíble homenaje de El Hormiguero a Maluma

El ritmo latino ha llegado a El Hormiguero de la mano de Maluma. El cantante ha protagonizado una noche llena de música, anécdotas y buen humor, demostrando una vez más su carisma y cercanía.

Después de la entrevista y de someterse al test de Trancas y Barrancas, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron. El científico ha traído al plató un peligroso experimento tan arriesgado como espectacular de ver.

El equipo ha preparado un circuito increíble que ha atravesado un cuchillo calculando la trayectoria de manera milimétrica... ¡y ha salido bien a la primera! ¡No te lo puedes perder!