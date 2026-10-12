“Es mi vida y yo decido”: Alya se rebela contra Sadakat tras el despertar de Boran

Yalçin les ha explicado que Boran necesita escuchar voces conocidas, recordar momentos de su pasado y tener cerca objetos que le resulten familiares. Sadakat quiere que todo eso ayude a su hijo a recuperar la memoria. “Recordará que tiene una familia y un hijo pequeño. Procuraremos que lo recuerde. Cuando lo haga, volverá, ¿no?”, ha preguntado.

El médico le ha pedido paciencia y le ha dejado claro que no puede asegurar que Boran vaya a recuperarse. “No está garantizado”, le ha advertido. Sadakat, sin embargo, está convencida de que su hijo volverá. Y también ha reconocido delante de Alya que ella ha sido clave: “Está vivo porque le has dado tu riñón”.

Pero Sadakat tiene otra cosa en mente. Para ella, ahora que Boran ha despertado, Cihan y Alya tienen que divorciarse. “Madre, no es el momento idóneo. Boran ha abierto los ojos, se ha despertado”, le ha respondido Cihan. Ella ha insistido: aunque todavía no esté consciente, acabará despertando y tendrá que enfrentarse a la realidad.

Luego, la matriarca ha preguntado a su nuera qué ocurrirá cuando se despierte y recuerde que ella es su mujer, pero la doctora lo tiene claro: “Ya no soy la mujer de Boran”.

A partir de ahí, Alya ha dejado claro que su vida no depende de lo que Boran decida cuando despierte. “Pidió que me casara con él, me casé con Cihan. ¿Y qué va a hacer ahora cuando se despierte?”, ha preguntado. Sin dar un paso atrás, ha dicho que ella es la dueña de su vida: “No permitiré que juguéis conmigo de esta manera”.