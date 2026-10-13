Así es Maluma fuera de los escenarios: las preguntas de Trancas y Barrancas sacan su lado más personal

El artista lo tiene claro cuando se trata de cocinar: su plato estrella es la arepa colombiana con huevo revuelto. “Es mi comida favorita, podría comerla en el desayuno, la merienda y la cena”, ha confesado. También ha revelado cuál de sus tatuajes tiene un significado más especial: el que lleva en la pierna izquierda con el nombre de Maluma, que representa a su madre, Marlli; su padre, Luis, y su hermana, Manuela. “Es mi familia, mi núcleo”, ha explicado sobre ello.

Durante el test, el cantante ha contado que tiene cuadros muy grandes en los baños de su casa y que, si pudiera convertirse en un animal, elegiría un león, aunque también siente una especial predilección por los caballos. Además, ha confesado que no enciende la luz cuando se levanta por la noche para ir al baño, una costumbre que le ha pasado factura: ¡tiene los dedos de los pies fracturados!

¿Y si pudiera elegir un superpoder? El cantante no ha dudado: la teletransportación, una habilidad que le vendría de maravilla con su ajetreado ritmo de vida. Para terminar, las hormigas han descubierto que se come la pizza entera, incluidos los bordes, y que el chocolate está entre sus sabores de helado favoritos.