Nos lo cuenta
Las insólitas infidelidades que ha descubierto Any: "Una chica le escribió diciendo que se había dejado los calzoncillos"
Las infidelidades para Any empezaron en su adolescencia, pero se arrastraron durante años hasta hace dos años, cuando una gran decepción le hizo romper con todo.
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Any lleva toda una vida soportando infidelidades y, en muchas ocasiones, perdonándolas. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos algunas de sus anécdotas más insólitas.
Hace dos años, Any puso fin a una relación de toda la vida tras descubrir en el teléfono de su pareja un rastro de búsquedas relacionadas con servicios sexuales. "Teníamos una tablet en común y se dejó el historial abierto", afirma. Aquella fue la confirmación de todas sus sospechas: la repetición de una deslealtad que ya no estaba dispuesta a tolerar.
Años antes, durante una larga relación con un joven, descubrió que este le estaba poniendo los cuernos en aplicaciones de citas: "Me dijo que lo tenía por si me veía a mí". Sin embargo, el origen de esta historia se remonta a su adolescencia. Con apenas 15 años, vivió su primera gran decepción al descubrir a su entonces novio besándose con una de sus mejores amigas en su propia casa.
Después de tantas decepciones, Any ha decidido romper con todo. Ya no está dispuesta a perdonar ni a permitir más infidelidades. ¿Logrará encontrar al amor de su vida? ¡Dale al play para escuchar su historia!
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