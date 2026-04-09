Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Las insólitas infidelidades que ha descubierto Any: "Una chica le escribió diciendo que se había dejado los calzoncillos"

Las infidelidades para Any empezaron en su adolescencia, pero se arrastraron durante años hasta hace dos años, cuando una gran decepción le hizo romper con todo.

Any

Publicidad

Any lleva toda una vida soportando infidelidades y, en muchas ocasiones, perdonándolas. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos algunas de sus anécdotas más insólitas.

Hace dos años, Any puso fin a una relación de toda la vida tras descubrir en el teléfono de su pareja un rastro de búsquedas relacionadas con servicios sexuales. "Teníamos una tablet en común y se dejó el historial abierto", afirma. Aquella fue la confirmación de todas sus sospechas: la repetición de una deslealtad que ya no estaba dispuesta a tolerar.

Años antes, durante una larga relación con un joven, descubrió que este le estaba poniendo los cuernos en aplicaciones de citas: "Me dijo que lo tenía por si me veía a mí". Sin embargo, el origen de esta historia se remonta a su adolescencia. Con apenas 15 años, vivió su primera gran decepción al descubrir a su entonces novio besándose con una de sus mejores amigas en su propia casa.

Después de tantas decepciones, Any ha decidido romper con todo. Ya no está dispuesta a perdonar ni a permitir más infidelidades. ¿Logrará encontrar al amor de su vida? ¡Dale al play para escuchar su historia!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Any

Las insólitas infidelidades que ha descubierto Any: "Una chica le escribió diciendo que se había dejado los calzoncillos"

Desaparecida

Alba denuncia la desaparición de su madre en Chiclana: "Le comentó a su novio que estaba agobiada antes de irse"

Francisca Cadenas

La autopsia de Francisca Cadenas revela que Juli habría estado solo cuando la mató

Futbolistas
Última hora

¿Cómo consiguieron los futbolistas investigados los relojes de lujo de contrabando? Así era su modus operandi

Boris Izaguirre y Elle MacPherson
Degtrás de la máscara

Boris Izaguirre cumple su sueño y desfila junto a Elle MacPherson: "Él lo ha hecho mejor que yo"

Declaración de la renta
DECLARACIÓN DE LA RENTA

La declaración de la renta siendo empleado del hogar: ¿debes o no debes hacerla?

Iniciado el periodo para presentar la declaración de la renta, te resolvemos algunas de las dudas más frecuentes. Una de ellas es si siendo empleado del hogar se debe hacer o no.

Alcalde Cartaya
Hablamos con él

Manuel Barroso, el alcalde 'indiscreto' que publica los cotilleos de los vecinos en redes: "Nunca digo quién es la persona"

Es el alcalde de Cartaya (Huelva), pero también el cronista oficial. A través de sus redes, Manuel Barroso cuenta todos los entresijos de los vecinos, convirtiéndolo en un foro viral.

Vecina Pepe

Vecina de Pepe, en prisión por matar a su atracador en su silla de ruedas: "¿Cómo van a pensar que hay riesgo de fuga?"

"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

"Os va a cambiar la vida": los concursantes de Tu cara me suena explican por qué no puedes perderte esta edición

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Sonia utiliza el ‘me lo quedo’ tras el fallo de Adrián para arrebatarle 550€

Publicidad