Las insólitas infidelidades que ha descubierto Any: "Una chica le escribió diciendo que se había dejado los calzoncillos"

Any lleva toda una vida soportando infidelidades y, en muchas ocasiones, perdonándolas. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos algunas de sus anécdotas más insólitas.

Hace dos años, Any puso fin a una relación de toda la vida tras descubrir en el teléfono de su pareja un rastro de búsquedas relacionadas con servicios sexuales. "Teníamos una tablet en común y se dejó el historial abierto", afirma. Aquella fue la confirmación de todas sus sospechas: la repetición de una deslealtad que ya no estaba dispuesta a tolerar.

Años antes, durante una larga relación con un joven, descubrió que este le estaba poniendo los cuernos en aplicaciones de citas: "Me dijo que lo tenía por si me veía a mí". Sin embargo, el origen de esta historia se remonta a su adolescencia. Con apenas 15 años, vivió su primera gran decepción al descubrir a su entonces novio besándose con una de sus mejores amigas en su propia casa.

Después de tantas decepciones, Any ha decidido romper con todo. Ya no está dispuesta a perdonar ni a permitir más infidelidades. ¿Logrará encontrar al amor de su vida? ¡Dale al play para escuchar su historia!