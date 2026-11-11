Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

HUELGA GENERAL

Las inmobiliarias, en el punto de mira de la huelga general: "Se nos ha achacado algo que no nos corresponde"

La crisis de la vivienda y los salarios son los principales propósitos de la huelga general. Algunos manifestantes han tomado como objetivo a las inmobiliarias, vandalizando y asaltando algunos locales.

Inmobiliarias

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 11 de noviembre las calles se llenan de manifestaciones y cientos de trabajos paran. La huelga general se convoca 14 años después del último parón generalizado en nuestro país, con el objetivo de protestar por la crisis de la vivienda y los salarios.

Las calles se han visto afectadas por piquetes informativos, protestas y cortes de tráfico. Algunos locales y comercios han tenido que cerrar o blindar sus escaparates para evitar destrozos, especialmente las inmobiliarias.

Natalia López, por ejemplo, tiene una inmobiliaria en el centro de Madrid y denuncia que no entiende el motivo por el que se les ha señalado en esta huelga. "Lo que está ocurriendo no lo hemos provocado nosotros, solo somos mediadores", advierte Natalia.

Según Natalia, los manifestantes están achacando un problema que no les corresponde. "No se puede generalizar", advierte, "nosotros ayudamos, no abusamos".

A escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, España para. Una huelga general histórica después de más de una década sin convocarse. ¡Dale al play para escuchar a la dueña de la inmobiliaria!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Autónomo

La opinión de un autónomo sobre la huelga general: "Abrir la persiana para nosotros supone sobrevivir"

Piedralaves

Los vecinos de Piedralaves (Ávila), desalojados por el temporal, vigilan sus casas: "Estamos muy preocupados"

Miguel

Miguel, jubilado que secunda la huelga general: "Con mi pensión, a veces tengo que ir a comedores sociales"

Inmobiliarias
HUELGA GENERAL

Las inmobiliarias, en el punto de mira de la huelga general: "Se nos ha achacado algo que no nos corresponde"

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote
Mejores momentos | 11 de noviembre

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

Víctor resuelve un panel de 1.200 euros gracias al gajo Exprés y el Gran Premio
Mejores momentos | 11 de noviembre

Víctor resuelve un panel de 1.200 euros gracias al gajo Exprés y el Gran Premio

No todos los paneles de cinco cifras se consiguen con dinero en el marcador y Víctor lo ha demostrado, enfundándose el Gran Premio que tantos concursantes buscan.

Jorge Fernández aplaude a Elena al llevarse 1.025 euros
Mejores momentos | 11 de noviembre

“Has hecho un panelazo”: Jorge Fernández aplaude a Elena al llevarse 1.025 euros

Elena se ha enfrentado al Panel de la Letra Oculta completamente en blanco y el propio Jorge Fernández ha felicitado a la concursante por su buen desempeño.

Alejandro

Alejandro, taxista afectado por los piquetes en la huelga general: "Que no trabaje, dice"

Garamendi en Espejo Público

Antonio Garamendi (CEOE) carga contra el Gobierno por alentar la huelga general: "Pediremos responsabilidades si se desmadra"

Baklava de queso de Eva Arguiñano

Baklava de queso de Eva Arguiñano: “Un postre muy sencillo para los amantes de queso”

Publicidad