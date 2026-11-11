HUELGA GENERAL
Las inmobiliarias, en el punto de mira de la huelga general: "Se nos ha achacado algo que no nos corresponde"
La crisis de la vivienda y los salarios son los principales propósitos de la huelga general. Algunos manifestantes han tomado como objetivo a las inmobiliarias, vandalizando y asaltando algunos locales.
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El 11 de noviembre las calles se llenan de manifestaciones y cientos de trabajos paran. La huelga general se convoca 14 años después del último parón generalizado en nuestro país, con el objetivo de protestar por la crisis de la vivienda y los salarios.
Las calles se han visto afectadas por piquetes informativos, protestas y cortes de tráfico. Algunos locales y comercios han tenido que cerrar o blindar sus escaparates para evitar destrozos, especialmente las inmobiliarias.
Natalia López, por ejemplo, tiene una inmobiliaria en el centro de Madrid y denuncia que no entiende el motivo por el que se les ha señalado en esta huelga. "Lo que está ocurriendo no lo hemos provocado nosotros, solo somos mediadores", advierte Natalia.
Según Natalia, los manifestantes están achacando un problema que no les corresponde. "No se puede generalizar", advierte, "nosotros ayudamos, no abusamos".
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A escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, España para. Una huelga general histórica después de más de una década sin convocarse. ¡Dale al play para escuchar a la dueña de la inmobiliaria!
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