Mejores momentos | 11 de noviembre
“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote
Víctor tenía al alcance un Bote de 1.550€ cuando había conseguido un total de 1.100€ en su marcador. ¡La tentación estaba servida!
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Luna ha visto la oportunidad de aumentar su premio total cuando, en la última prueba del programa, era la primera en tirar de La ruleta. Sin embargo, a pesar de conseguir unas gafas de sol inteligentes valoradas en 550€, la concursante se ha visto obligada a ceder el turno a Elena al pedir una T que no formaba parte del Panel con Bote.
Elena, por su parte, no ha tenido mejor suerte y ha ido a parar a la Quiebra. Dejando así que Víctor se dispusiera a buscar el mayor marcador posible a base de lanzamientos. Una meta que no ha tardado en cumplir, obteniendo 450€ y un Me lo quedo para robar las gafas a Luna.
No obstante, incluso sabiendo la respuesta correcta en la pantalla de Brian y con un total de 1.100€, el concursante se ha planteado ir a por la casilla dorada. “Sería un poco temerario”, le ha comentado Jorge Fernández y Víctor ha matizado: “Sería histórico”.
Finalmente, Víctor se lo ha pensado dos veces antes de lanzar y ha optado por la prudencia. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir este instante de dudas!
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