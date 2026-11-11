“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

Luna ha visto la oportunidad de aumentar su premio total cuando, en la última prueba del programa, era la primera en tirar de La ruleta. Sin embargo, a pesar de conseguir unas gafas de sol inteligentes valoradas en 550€, la concursante se ha visto obligada a ceder el turno a Elena al pedir una T que no formaba parte del Panel con Bote.

Elena, por su parte, no ha tenido mejor suerte y ha ido a parar a la Quiebra. Dejando así que Víctor se dispusiera a buscar el mayor marcador posible a base de lanzamientos. Una meta que no ha tardado en cumplir, obteniendo 450€ y un Me lo quedo para robar las gafas a Luna.

No obstante, incluso sabiendo la respuesta correcta en la pantalla de Brian y con un total de 1.100€, el concursante se ha planteado ir a por la casilla dorada. “Sería un poco temerario”, le ha comentado Jorge Fernández y Víctor ha matizado: “Sería histórico”.

Finalmente, Víctor se lo ha pensado dos veces antes de lanzar y ha optado por la prudencia. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir este instante de dudas!