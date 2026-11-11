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Mejores momentos | 11 de noviembre

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

Víctor tenía al alcance un Bote de 1.550€ cuando había conseguido un total de 1.100€ en su marcador. ¡La tentación estaba servida!

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

“Sería histórico”: Víctor, a punto de jugarse 1.100 euros en el Panel con Bote

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Borja Tamayo
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Luna ha visto la oportunidad de aumentar su premio total cuando, en la última prueba del programa, era la primera en tirar de La ruleta. Sin embargo, a pesar de conseguir unas gafas de sol inteligentes valoradas en 550€, la concursante se ha visto obligada a ceder el turno a Elena al pedir una T que no formaba parte del Panel con Bote.

Elena, por su parte, no ha tenido mejor suerte y ha ido a parar a la Quiebra. Dejando así que Víctor se dispusiera a buscar el mayor marcador posible a base de lanzamientos. Una meta que no ha tardado en cumplir, obteniendo 450€ y un Me lo quedo para robar las gafas a Luna.

No obstante, incluso sabiendo la respuesta correcta en la pantalla de Brian y con un total de 1.100€, el concursante se ha planteado ir a por la casilla dorada. “Sería un poco temerario”, le ha comentado Jorge Fernández y Víctor ha matizado: “Sería histórico”.

Finalmente, Víctor se lo ha pensado dos veces antes de lanzar y ha optado por la prudencia. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir este instante de dudas!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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