Los inicios de Toni Acosta lejos del cine: "Con 18 años no me atreví a salir de Tenerife y primero estudié derecho"

Toni Acosta es una actriz y humorista española que ha aparecido en nuestras pantallas desde hace años. Sin embargo, sus inicios en el mundo de la interpretación no fueron fáciles.

Pese a que ella siempre tuvo claro que quería dedicarse al cine y la televisión, sus padres no la dejaron y le pidieron que estudiara una carrera como plan B. "Yo con 18 años tampoco me atreví a salir de Tenerife y no me peleé", nos cuenta.

La actriz estudió derecho y, nada más terminar, comenzó su andadura en la interpretación. "El plan B es siempre por supervivencia, el tiempo hay que dedicárselo al plan A", asegura Toni.

Hoy, gracias a su decisión, Toni Acosta es uno de los rostros más famosos de la industria. ¡Dale al play para escuchar su entrevista en el video!