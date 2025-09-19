"Un informe médico por si tenía VIH": condiciones extremas e ilegales en el alquiler

La vivienda es uno de los principales problemas que enfrenta España en los últimos años. Si la gente no tiene poder adquisitivo para comprar, ni alquilar un piso, las condiciones extras que ponen los propietarios rozan, en ocasiones, lo ilegal.

A Cristóbal le han llegado a pedir un informe médico para alquilar una habitación: "Preguntaban si tenía VIH", ha denunciado.

Según ha podido investigar Y ahora Sonsoles, muchos propietarios exigen tener hasta dos contratos indefinidos por importe en nóminas de 2.500 euros. Descartando a aquellas personas que no llegan a cobrar 2.000 euros al mes.

Sin embargo, estas no son las únicas condiciones extremas que reclaman los propietarios para entrar a vivir en sus casas. Algunos se niegan a que la persona teletrabaje.