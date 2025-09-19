Antena 3 LogoAntena3
Lección de vida

Ha crecido con unos padres sordos: "Iba a la oficina del paro con mi madre"

Carlota y su madre han visitado el plató de Y ahora Sonsoles para darnos una lección de vida. Sus padres son sordos y es algo con lo que ha tenido que crecer y aprender a vivir.

Óscar Martín
Los padres de Carlota son personas sordas. De hecho, Carlota tuvo que aprender el lengua de signos antes de saber hablar. Nos ha contado cómo era su día a día de pequeña.

Ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles junto a su madre: "Mi vida ha sido tan normal como la de otros niños", ha confesado: "Los hijos de padres sordos aprendemos muchas cosas antes de tiempo".

Cuando Carlota era pequeña, si lloraba, sus padres no eran capaces de oírla. Cuando ya tenía edad para ir hacia su cama, acudía a ellos para despertarlos: "He ido hasta a pedir el paro".

Aprendió a hablar gracias al resto de su familia que sí eran oyentes, además de sus compañeros en el colegio. Aunque muchos niños se reían porque sus padres no podían hablar.

¿Cómo es el día a día ahora? Emociónate con la historia de Carlota y de sus padres.

