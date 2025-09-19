Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Luz verde para la eutanasia de Noelia, en contra del deseo de sus padres

El padre de Noelia se opone a que su hija reciba la eutanasia. Sin embargo, la justicia le ha dado la razón a ella y el proceso continuará adelante.

EUTANASIA

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala la eutanasia de Noelia, se trata de una joven parapléjica de 24 años, cuyo madre se opone a que recibe la muerte asistida: "Yo quiero que ella viva, pero yo voy a respetarlo todo".

Se trata del primer juicio en España por el derecho a una muerte digna y el tribunal se ha pronunciado: "Me la estáis matando antes de tiempo", ha pronuncia su madre.

Hemos hablado con Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro, quien quiso quitarse la vida desde los 25 años. Su tetraplejia le condicionaba la vida.

Ramona siempre entendió el deseo de Ramón de tener una muerte digna: "Me dio mucha pena hacerlo clandestinamente". Ramona fue detenida por un presunto delito de cooperación al suicidio, pero fue liberada poco después por falta de pruebas.

También hemos conocido el caso de Daniel Covelo, a quien le costó al principio entender que su madre quisiera la eutanasia.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

EUTANASIA

Luz verde para la eutanasia de Noelia, en contra del deseo de sus padres

Mafia empadronados

Empadronamientos fraudulentos de más de 400 extranjeros: "Se han empadronado en mi casa cinco nepalíes"

Subasta coches Aldama

El 'concesionario' de Víctor de Aldama: así se puede pujar en la subasta por el Ferrari del empresario

Pilar Vidal y Miquel Valls
Foto polémica

El controvertido posado de Terelu y el gran enfado a Pilar Vidal: "A mí me dolería"

Fallos en las pulseras contra agresores sexuales.
Violencia de género

La denuncia de una víctima de violencia de género sobre la pulsera contra maltratadores: "Él podía apagarla, quitársela o romperla"

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 19 de septiembre

Todo que ganar: el Bote alegra la visita de Teresa a La ruleta de la suerte

La concursante no ha conseguido casi nada en otros paneles y al final ha dado el golpe de gloria al caer en el Bote y resolver.

Épico: ¡Silvia gana la mayoría de los paneles del programa!
Mejores momentos | 19 de septiembre

Épico: ¡Silvia gana la mayoría de los paneles del programa!

La concursante del atril rojo ha sido la única que tenía dinero estando muy avanzado el programa.

Jorge Fernández se sorprende al descubrir el precio de un pinball

Jorge Fernández se sorprende al descubrir el precio de un pinball

Puntalette cremoso de mejillones, de Joseba Arguiñano

Puntalette cremoso de mejillones, una receta original con sabor a mar de Joseba Arguiñano

Inteligencia Artificial, enfermedades a 20 años

La Inteligencia Artificial que predice tus enfermedades 20 años antes, beneficios e inconvenientes: "Los datos son muy personales"

Publicidad