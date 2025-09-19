Luz verde para la eutanasia de Noelia, en contra del deseo de sus padres

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala la eutanasia de Noelia, se trata de una joven parapléjica de 24 años, cuyo madre se opone a que recibe la muerte asistida: "Yo quiero que ella viva, pero yo voy a respetarlo todo".

Se trata del primer juicio en España por el derecho a una muerte digna y el tribunal se ha pronunciado: "Me la estáis matando antes de tiempo", ha pronuncia su madre.

Hemos hablado con Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro, quien quiso quitarse la vida desde los 25 años. Su tetraplejia le condicionaba la vida.

Ramona siempre entendió el deseo de Ramón de tener una muerte digna: "Me dio mucha pena hacerlo clandestinamente". Ramona fue detenida por un presunto delito de cooperación al suicidio, pero fue liberada poco después por falta de pruebas.

También hemos conocido el caso de Daniel Covelo, a quien le costó al principio entender que su madre quisiera la eutanasia.