El enfado y autocrítica de Rosa, frustrada como nunca en La Pista: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción?”

A Rosa se la ha visto enfadada como nunca en Pasapalabra. Y ese enfado ha sido consigo misma. La concursante coruñesa ha perdido un duelo en La Pista que tendría que haber ganado. Además, necesitaba remontar tras lo bien que lo habían hecho Manu y Angy Fernández en el Una de Cuatro, con una de las mejores marcas de la prueba: ¡32 segundos!

Cuando ha sonado el primer fragmento, Rosa ha asegurado: “Me la sé”. Sin embargo, no ha conseguido recordar ni letra ni título. Escuchar un poco más de música ha hecho crecer su frustración porque tenía claro que el cantante es Álvaro de Luna. “Es muy bonita”, comentaba incluso sobre la canción. Afortunadamente para ella, Manu estaba totalmente perdido. “Yo es que voy sin presión, porque no tengo ni idea”, ha bromeado.

La gota que ha colmado el vaso para Rosa ha sido que Roberto Leal ha dado el título desordenado… ¡y aún así ha fallado! Manu no ha desaprovechado el regalo y se ha llevado los dos segundos aún en juego. Ha sido después cuando Rosa ha manifestado su autocrítica: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción en las últimas semanas? Muchas. ¿Y cuántas veces me he fijado en el título y se me ha quedado? Ninguna, evidentemente”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!