Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de septiembre

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

El presentador ha explicado, ante las suspicacias de Angy Fernández, por qué ha dado por buena la victoria a pesar de no haber dicho del todo bien el título de la canción.

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Aunque era Angy Fernández quien regresaba a Pasapalabra motivadísima para acertar en La Pista, quien está arrasando es Rocío Madrid. Su victoria en este programa ha sido incluso más contundente que en el anterior, cuando tardó un poco más en reconocer ‘Bonito es’ y sólo se llevó tres segundos.

La euforia de Rocío Madrid al reconocer la canción en La Pista: “¡Que me emociono!”

Esta vez ni ha dudado con la canción, del año 1983. “Me la sé”, ha asegurado tras escuchar el primer fragmento. Se ha puesto a cantar…, pero le ha salido una versión un poco difícil de entender. “Disculpad el inglés”, ha comentado. Ha puesto tanto empeño, llegando incluso al estribillo, que Roberto Leal le ha concedido el pleno de cinco segundos. “¡Qué genia!”, reconocía Gonzo, su compañero de equipo.

En la mesa, no todos estaban tan convencidos del acierto. En concreto, Angy Fernández ha señalado que Rocío no había dicho bien el título. Por eso, Roberto ha aclarado cualquier posible duda y ha destacado que había ido soltando palabras que están en la letra y bien puestas en la melodía. ¡Dale al play y descubre este momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

El enfado y autocrítica de Rosa, frustrada como nunca en La Pista: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción?”

El enfado y autocrítica de Rosa, frustrada como nunca en La Pista: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción?”

“Me gustan todos”: El enredo de Angy Fernández que desata las risas en Pasapalabra

“Me gustan todos”: El enredo de Angy Fernández que desata las risas en Pasapalabra

miguel rios
Entrevista

Miguel Ríos recuerda a su madre: "Con una lágrima suya, no habría estado en este oficio"

sorda
Lección de vida

Ha crecido con unos padres sordos: "Iba a la oficina del paro con mi madre"

alquilar
Vivienda

"Un informe médico por si tenía VIH": condiciones extremas e ilegales en el alquiler

Cuando cumples los requisitos para poder alquilar una vivienda, los propietarios aparecen con unas exigencias extremas que rozan, o cumplen, lo ilegal.

nuria
Exclusiva

Los audios que delatan el miedo de Nuria, funcionara asesinada en prisión: "Está descontrolado"

Nuria fue asesinada a manos de un preso en la cárcel. Ella dio la alerta de la situación que se estaba viviendo a sus superiores. Accedemos a esos audios en exclusiva.

modelo

"Fui niña modelo y sufrí una pesadilla": el horror que vivió Rebeca siendo pequeña

de

"La devolución no es gratis": la ropa online y el precio extra

EUTANASIA

Luz verde para la eutanasia de Noelia, en contra del deseo de sus padres

Publicidad