Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

Aunque era Angy Fernández quien regresaba a Pasapalabra motivadísima para acertar en La Pista, quien está arrasando es Rocío Madrid. Su victoria en este programa ha sido incluso más contundente que en el anterior, cuando tardó un poco más en reconocer ‘Bonito es’ y sólo se llevó tres segundos.

Esta vez ni ha dudado con la canción, del año 1983. “Me la sé”, ha asegurado tras escuchar el primer fragmento. Se ha puesto a cantar…, pero le ha salido una versión un poco difícil de entender. “Disculpad el inglés”, ha comentado. Ha puesto tanto empeño, llegando incluso al estribillo, que Roberto Leal le ha concedido el pleno de cinco segundos. “¡Qué genia!”, reconocía Gonzo, su compañero de equipo.

En la mesa, no todos estaban tan convencidos del acierto. En concreto, Angy Fernández ha señalado que Rocío no había dicho bien el título. Por eso, Roberto ha aclarado cualquier posible duda y ha destacado que había ido soltando palabras que están en la letra y bien puestas en la melodía. ¡Dale al play y descubre este momento!