“Me gustan todos”: El enredo de Angy Fernández que desata las risas en Pasapalabra

Este Una de Cuatro iba sobre idiomas, pero la actriz ha dado pie a un doble sentido… y tenía razón: ¡qué bien se le ha dado la prueba!

Alberto Mendo
“Una cantidad de segundos que no recuerdo yo en esta primera prueba”, ha comentado Roberto Leal. Así de bien lo ha hecho el equipo naranja en el Una de Cuatro para arrancar este programa de Pasapalabra. Concretamente, entre Angy Fernández y Manu han conseguido 32 segundos. Fernando Colomo ni ha tenido que intervenir.

La prueba ha comenzado con anécdota. Roberto ha leído las cuatro primeras opciones: “Italiano, español, bengalí y polaco”. “Me gustan todos”, ha respondido Angy con total espontaneidad. Cuando ha visto que las risas se extendían por el plató, se ha dado cuenta de que había dado pie a un doble sentido. ¿También se refería a los idiomas? “Para adelante con todos”, ha dicho para zanjar este divertido momento.

La actriz ha sabido recuperar la concentración para empezar a responder y, sin duda, ha sido clave en la prueba. No ha fallado hasta el ecuador del tiempo. Manu ha cogido el relevo y ya seguido acertando hasta el final. En total, han sumado 32 segundos, una marca impecable teniendo en cuenta que el máximo son 34. ¡Revive este momento, incluido el enredo de Angy, en el vídeo!

