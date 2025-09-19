Los audios que delatan el miedo de Nuria, funcionara asesinada en prisión: "Está descontrolado"

Nuria era una funcionaria de presiones que terminó asesinada a manos de un preso. Según ha podido saber Y ahora Sonsoles, la víctima advirtió a sus superiores durante meses de que el asesino quería acabar con su vida.

El sobrino de Nuria ha estado en el plató junto a Sonsoles Ónega: "Conocíamos la preocupación de Nuria, su círculo cercano sabíamos que su círculo profesional no le hacía caso", señala sobre la lucha que tiene la familia para que se haga justicia.

"Odriste está descontrolado, cualquier día va a pasar algo y no podremos reaccionar", son las palabras de auxilio de Nuria antes de su asesinato, a las que hemos podido acceder en exclusiva.

Pablo, sobrino de Nuria, exige responsabilidades inmediatamente para que algo así no pueda volver a suceder: "Nadie ha pagado ninguna consecuencia, solo apartados del puesto, con mismo sueldo".

El periodista y colaborador de Y ahora Sonsoles ha contando en exclusiva que un funcionario en esa misma prisión ha sido atacado por un preso que metió fuego a la celda: "Se siguen produciendo tres agresiones al mes".

Unos mensajes que delatan el miedo con el que vivía Nuria y que alertaban de lo que podía llegar a ocurrir.