Influencer acusada de envenenar a su marido: "Fue ella misma quien llamó a la ambulancia pensando que estaba muerto"

"Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto", es lo que le dijo una mujer a su marido, horas antes de ser detenida por intentar envenenarle. La detenida había llenado la copa presuntamente de tranquilizantes.

Al ingerir la copa, su marido cayó adormecido en el acto y, tras despertar, acudió directamente a urgencias. Allí detectaron grandes dosis de tranquilizantes en su cuerpo, una medicación que él dijo no haber consumido, pero que reconoció haber visto en su domicilio.

"La noticia ha despertado expectación porque ella es una conocida influencer", asegura el periodista Julián Aguirre, que conoce a los implicados, "incluso fue ella misma quien llamó a la ambulancia pensando que su marido estaba muerto".

La mujer ha sido puesta en libertad tras ser detenida por presunto envenenamiento, aunque con una orden de alejamiento sobre su marido.