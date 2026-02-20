Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima del exjefe de Policía Nacional: "Sus compañeros policías están escandalizados"

José Ángel González, quien hasta ahora ocupaba el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, presentó su renuncia tras ser denunciado por una agente por presunta agresión sexual. A la espera de que se formalice su cese, afirma estar "hundido" y defiende su inocencia.

La denuncia ha sido interpuesta por una agente con la que mantuvo anteriormente una relación extramatrimonial. Según la querella, una vez finalizada la relación, González la habría agredido sexualmente y, tanto él como uno de sus subordinados, la habrían acosado en varias ocasiones.

El juez ya ha podido examinar una de las pruebas determinantes en el caso, un audio de 40 minutos que grabó la denunciante durante uno de sus encuentros, en el que se apreciaría la violencia sexual, intimidación ambiental y la negativa clara de ella. La agente ha pedido que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional la que examine los audios.

"Para evitar poner en un compromiso a ningún policía raso que se pueda ver presionado por los tentáculos del DAO, creo que es más imparcial e higiénico que sea otro cuerpo policial igual de preparado", advierte el abogado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita.

Pese a todo, el abogado de la denunciante advierte que su cliente sigue confiando plenamente en el nombre de la Policía Nacional. "Desconfía del DAO y la cúpula, pero no de los Policías Nacionales, que están escandalizados", advierte Piedrafita.

Será el próximo 17 de marzo cuando José Ángel González preste declaración ante el juez. ¿Cómo afectará este caso a la Policía Nacional?