Incógnitas tras el relato de la muerte del hermano del rey Juan Carlos I: "El único que sabe lo que pasó es él"

Las memorias del rey Juan Carlos I se han publicado ya en Francia y no han quedado exentas de polémicas. En ellas, el exmonarca habla de su reinado, su actual etapa fuera de España y algunas de sus grandes polémicas, como su relación con la reina Letizia.

Juan Carlos I también repasa su infancia y juventud, marcada por un episodio del que pocas veces ha hablado públicamente: la muerte de su hermano Alfonso. Este falleció a los 14 años a causa de un disparo mientras jugaba con una pistola con don Juan Carlos, que pensaban que estaba descargada.

El exmonarca tenía 18 años cuando su hermano murió en manos de su padre. "Todavía me cuesta hablar de ello, pero pienso en ello a diario", asegura en el libro. Sin embargo, el relato ha llamado la atención de algunos lectores, ya que lo cuenta de manera impersonal ("Se disparó un tiro al aire").

"El único que sabe lo que pasó en esa habitación es él, no había nadie más", advierte Ricardo Mateos, historiador. Según nos cuenta, existen diferentes teorías alrededor de la muerte del hermano de Juan Carlos I. "En otra versión no se dice si rebotó la bala o no, pero sí que murió en las manos de su padre", señala.

En las memorias, Juan Carlos I confiesa que cada 3 de octubre es un día inolvidable para su familia: el cumpleaños de su hermano. ¿Es esta la versión definitiva del accidente? ¡Dale al play para enterarte de todo!