Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Tenemos todo listo para el primer programa del año 2026. Te contamos toda la actualidad del día, mientras esperamos la visita de Alejandra Grepi.

Óscar Martín
Comienza el 2026 y, con ello, el primer programa de Y ahora Sonsoles del año. ¿Ya tienes tu baliza V16 en el coche? No llevarla en tu coche puede suponer multas de hasta 200 euros.

Te contamos qué piensa la gente ante esta norma, mientras los médicos nos alertan de que su uso no es sano para todo el mundo.

Además, recibimos la visita de uno de los rostros más conocidos del mítico 'Un, dos, tres...'. ¿Te acuerdas de Alejandra Grepi?

Te esperamos a partir de las 17:00h en directo en Antena 3 con Pepa Romero.

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

Las cartas de amor de Kiko Rivera a Lola y a Irene

¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Subida precios 2026
Subida de precios

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

El nuevo año llega con incrementos generalizados en productos básicos y servicios esenciales. La inflación sigue erosionando el poder adquisitivo mientras los salarios permanecen estancados.

Incendio en una vivienda en Carabanchel

Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Cristóbal Soria y Ángel Antonio Herrera

El rifirrafe entre Cristóbal Soria y Ángel Antonio por la posibilidad de prohibir los partos en casa: "Dios mío de mi alma"

