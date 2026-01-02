Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Comienza el 2026 y, con ello, el primer programa de Y ahora Sonsoles del año. ¿Ya tienes tu baliza V16 en el coche? No llevarla en tu coche puede suponer multas de hasta 200 euros.

Te contamos qué piensa la gente ante esta norma, mientras los médicos nos alertan de que su uso no es sano para todo el mundo.

Además, recibimos la visita de uno de los rostros más conocidos del mítico 'Un, dos, tres...'. ¿Te acuerdas de Alejandra Grepi?

Te esperamos a partir de las 17:00h en directo en Antena 3 con Pepa Romero.