¡No te lo pierdas!
Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h
Tenemos todo listo para el primer programa del año 2026. Te contamos toda la actualidad del día, mientras esperamos la visita de Alejandra Grepi.
Publicidad
Comienza el 2026 y, con ello, el primer programa de Y ahora Sonsoles del año. ¿Ya tienes tu baliza V16 en el coche? No llevarla en tu coche puede suponer multas de hasta 200 euros.
Te contamos qué piensa la gente ante esta norma, mientras los médicos nos alertan de que su uso no es sano para todo el mundo.
Además, recibimos la visita de uno de los rostros más conocidos del mítico 'Un, dos, tres...'. ¿Te acuerdas de Alejandra Grepi?
Más Noticias
Te esperamos a partir de las 17:00h en directo en Antena 3 con Pepa Romero.
Publicidad