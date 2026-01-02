La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo: “Él sabe lo que me gusta”

Es difícil ver a Jorge Fernández emocionarse con la música, el presentador tiene un gusto muy concreto y en La ruleta de la suerte lo saben. El rock & roll es el género favorito de Jorge y lo disfruta al máximo.

Para arrancar bien el año, Joaquín Padilla ha interpretado una versión de ‘Blanca Navidad’ en la que el género musical preferido del presentador se ha apoderado del tema navideño.

“Con este contrachapado no es de 1942 seguro”, ha indicado Jorge Fernández haciendo referencia al tono roquero que le ha añadido el cantante. Una versión de la canción clásica que no ha dejado a nadie indiferente.