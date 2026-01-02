Antena3
La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo: “Él sabe lo que me gusta”

El gusto musical del presentador es conocido por todos los miembros del programa y cuando la banda toca una canción que le gusta se nota.

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo

Es difícil ver a Jorge Fernández emocionarse con la música, el presentador tiene un gusto muy concreto y en La ruleta de la suerte lo saben. El rock & roll es el género favorito de Jorge y lo disfruta al máximo.

Para arrancar bien el año, Joaquín Padilla ha interpretado una versión de ‘Blanca Navidad’ en la que el género musical preferido del presentador se ha apoderado del tema navideño.

“Con este contrachapado no es de 1942 seguro”, ha indicado Jorge Fernández haciendo referencia al tono roquero que le ha añadido el cantante. Una versión de la canción clásica que no ha dejado a nadie indiferente.

