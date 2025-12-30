¡No te lo pierdas!
Cristina Pedroche desvela esta tarde los secretos de las Campanadas en Y ahora Sonsoles
¡Comienza la cuenta atrás! Cristina Pedroche y Alberto Chicote ya tienen todos los detalles preparados para celebrar las Campanadas de Antena 3. A partir de las 17:00h: ¡Nos desvela algún secreto!
Cristina Pedroche llega esta tarde en directo al plató de Y ahora Sonsoles para contarnos todos los detalles que esconden las Campanadas de Antena 3.
Este año se cumplirán 12 años en los que la Pedroche nos sorprende y nos acompaña para recibir el Año Nuevo.
¿Conseguiremos descrubir algún detalle del secreto mejor guardado? Sin duda, Cristina Pedroche este año va a romper con todo y necesitamos saber qué va a ocurrir. Pepa Romero la recibe a partir de las 17:00h en directo.
Además, estamos pendientes de toda la actualidad del día y que no te puedes perder en Antena 3, a partir de las 17:00h.
