Cristina Pedroche desvela esta tarde los secretos de las Campanadas en Y ahora Sonsoles

¡Comienza la cuenta atrás! Cristina Pedroche y Alberto Chicote ya tienen todos los detalles preparados para celebrar las Campanadas de Antena 3. A partir de las 17:00h: ¡Nos desvela algún secreto!

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Óscar Martín
Publicado:

Cristina Pedroche llega esta tarde en directo al plató de Y ahora Sonsoles para contarnos todos los detalles que esconden las Campanadas de Antena 3.

Este año se cumplirán 12 años en los que la Pedroche nos sorprende y nos acompaña para recibir el Año Nuevo.

¿Conseguiremos descrubir algún detalle del secreto mejor guardado? Sin duda, Cristina Pedroche este año va a romper con todo y necesitamos saber qué va a ocurrir. Pepa Romero la recibe a partir de las 17:00h en directo.

Además, estamos pendientes de toda la actualidad del día y que no te puedes perder en Antena 3, a partir de las 17:00h.

Dani se hace con el Bote de ‘La ruleta de la suerte’ tras una jugada decisiva

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Laura Moure sorprende con una anécdota de Nochebuena

Un giro inesperado deja a Raúl sin 1.325 euros
Un giro inesperado deja a Raúl sin 1.325 euros

Operaciones estéticas de riesgo
Chapuzas estéticas

Los riesgos de un turismo estético 'low cost' que crece sin control: "La Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas"

Conejo guisado con hortalizas al jengibre
Para 4 personas

Receta de conejo guisado con hortalizas al jengibre, de Karlos Arguiñano

El conejo es una carne blanca muy magra, baja en grasas y rica en proteínas, perfecta para una alimentación equilibrada y para toda la familia.

Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones
Para 4 personas

Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones

Esta crema de acelgas con costrones de pan y piñones que ha elaborado Karlos Arguiñano no solo es reconfortante y sabrosa, sino también un plato que nutre, fortalece y llena sin pesadez.

robo caja fuerte sorteo Navidad

Aparece la caja fuerte del camión de los regalos "en medio de la nada": "Nos han quitado 66.801 euros"

José Antonio Díez, alcalde de León

José Antonio Díez (PSOE) reclama un congreso extraordinario del partido para "atajar una deriva agotada"

La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg

La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg: "Pediría que quitásemos el obstáculo más grande que tenemos en el país"

