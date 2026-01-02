Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Kiko Rivera

¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Espejo Público ha comparado las cartas de amor que Kiko Rivera ha escrito a su actual pareja, Lola García y a su anterior relación Irene Rosales. Las ha pasado por un detector de IA y este es el resultado.

Las cartas de amor de Kiko Rivera a Lola y a Irene

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Kiko Rivera comienza el 2026 enamorado y lejos de querer mantener su relación en la más estricta intimidad, el DJ lo ha gritado a los cuatro vientos a través de una carta de amor publicada en sus redes sociales.

Espejo Público ha comparado esta misiva con las que en su día el hijo de Isabel Pantoja dedicó a su expareja Irene Rosales. ¿Está usando Kiko la inteligencia artificial para escribir sus declaraciones de amor? ¿Le dice lo mismo a Lola García que antaño dijo a la madre de sus dos hijos pequeños?

Estas son las palabras que Rivera dedica a Lola: "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico"

Y estas otras las que escribió a modo de felicitación de cumpleaños a su ex: "Hoy no solo celebro el día en que naciste sino el día en el que el mundo ganó a una persona maravillosa y, yo gané a la mujer que me salvaría la vida. Algo mejor que tú no creo que exista. Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Gracias Irene por haber aparecido en mi vida".

Espejo Público ha pasado los textos por un detector de la IA y el resultado ha sido: "Más del 90% del texto muestra signos de inteligencia artificial".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Tragedia Suiza

La principal hipótesis de la causa del incendio de la discoteca en Suiza: "Los destellos habrían llegado al techo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

baliza v16

Baliza V16, ubicación disponible para delincuentes: "Es un problema de seguridad"

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

El Hormiguero arranca el 2026 con dos noches únicas: ¡descubre quiénes serán los primeros invitados del año!

Las cartas de amor de Kiko Rivera a Lola y a Irene

¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Alejandra Grepi
¡No te lo pierdas!

Alejandra Grepi visita Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 euros!
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 eros!

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

La banda impresiona a Jorge Fernández con este temazo: “Él sabe lo que me gusta”

El gusto musical del presentador es conocido por todos los miembros del programa y cuando la banda toca una canción que le gusta se nota.

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”
MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Un optimismo que vale 525 euros: “¡Lo voy a intentar!”

Vero sabe cómo empezar el año, la concursante ha logrado un gran premio en uno de los paneles.

Subida precios 2026

Año nuevo, subida nueva con huevos, aceite, carne, café y energía que se encarecen en 2026: "Es para echarse a temblar"

Incendio en una vivienda en Carabanchel

Los hermanos fallecidos en el incendio de Carabanchel aparecieron muertos en el baño, abrazados

Salud mental Ceuta

Ceuta, sin psiquiatras en la sanidad pública: "Muchos están al límite"

Publicidad