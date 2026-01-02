¿Utiliza Kiko Rivera la inteligencia artificial para escribir sus cartas de amor a Lola García o Irene Rosales?

Kiko Rivera comienza el 2026 enamorado y lejos de querer mantener su relación en la más estricta intimidad, el DJ lo ha gritado a los cuatro vientos a través de una carta de amor publicada en sus redes sociales.

Espejo Público ha comparado esta misiva con las que en su día el hijo de Isabel Pantoja dedicó a su expareja Irene Rosales. ¿Está usando Kiko la inteligencia artificial para escribir sus declaraciones de amor? ¿Le dice lo mismo a Lola García que antaño dijo a la madre de sus dos hijos pequeños?

Estas son las palabras que Rivera dedica a Lola: "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico"

Y estas otras las que escribió a modo de felicitación de cumpleaños a su ex: "Hoy no solo celebro el día en que naciste sino el día en el que el mundo ganó a una persona maravillosa y, yo gané a la mujer que me salvaría la vida. Algo mejor que tú no creo que exista. Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Gracias Irene por haber aparecido en mi vida".

Espejo Público ha pasado los textos por un detector de la IA y el resultado ha sido: "Más del 90% del texto muestra signos de inteligencia artificial".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.