MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

MEJORES MOMENTOS | 2 DE ENERO

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 eros!

El gran premio le ha permitido a la concursante plantarse en la final y conseguir un marcador muy elevado.

Vero consigue el pase a la final con un increíble panel de ¡1.040 euros!

A tan solo 4 días para los Reyes Magos, Vero ha recibido un regalo muy especial, el gran premio le ha llevado a la final y logrando un marcador muy elevado. La concursante se ha emocionado al ver el resultado de su gran participación en La ruleta.

La mala fortuna de Fátima con las tiradas ha beneficiado a su compañera, quien necesitaba o el bote o la segunda parte del gran premio para pasar a l final. Solo ha necesitado dos tiradas para lograr la mitad que le faltaba.

“La acabo de ver” ha exclamado Vero tras darse cuenta de que podía resolver el panel. La emoción se ha plasmado en su rostro en forma de una gran sonrisa, a pesar de haber dudado si continuar la partida o resolver, la concursante se ha decantado por la segunda opción.

Jorge Fernández ha expresado su pasión por el plato de comida que escondía el panel, a pesar de la insistencia del presentador, Vero ha recalcado que a ella le “gusta la salsa de tomate de toda la vida”.

A pesar de no compartir el gusto culinario, Vero se ha llevado una gran alegría y ha celebrado su pase a la final.

