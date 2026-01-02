Capítulo 469
Darío visita a Pelayo y María les ve irse a cenar juntos... ¿se imaginará algo?
El joven ha ido a ver a su antiguo amor, y tras contarle la historia y como lo está pasando, ha querido “rescatarle” de casa de la Reina.
Publicidad
Pelayo ha recibido la visita de su antiguo amor, Darío. Él se ha preocupado mucho por su situación y su inminente marcha a México.
Pelayo se ha desahogado con él, y le ha explicado lo mal que se siente por haberle hecho caso a don Pedro. Mientras hablaban, Darío le ha propuesto irse juntos fuera de casa de la Reina. Él de primeras no quería ir, pero ha cambiado de idea.
Junto a Darío, han decidido irse a cenar juntos, y si pueden pasar la noche también, pero con cuidado, saben que tienen mil ojos encima.
Lo que ninguno se esperaba era que, María los ha sorprendido antes de irse, y les ha hecho muchas preguntas... ¿se imaginará que hay algo entre ellos? ¿Cómo saldrá de esta Pelayo?
Publicidad