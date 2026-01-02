Antena3
Capítulo 469

Darío visita a Pelayo y María les ve irse a cenar juntos... ¿se imaginará algo?

El joven ha ido a ver a su antiguo amor, y tras contarle la historia y como lo está pasando, ha querido “rescatarle” de casa de la Reina.

Pelayo ha recibido la visita de su antiguo amor, Darío. Él se ha preocupado mucho por su situación y su inminente marcha a México.

Pelayo se ha desahogado con él, y le ha explicado lo mal que se siente por haberle hecho caso a don Pedro. Mientras hablaban, Darío le ha propuesto irse juntos fuera de casa de la Reina. Él de primeras no quería ir, pero ha cambiado de idea.

Junto a Darío, han decidido irse a cenar juntos, y si pueden pasar la noche también, pero con cuidado, saben que tienen mil ojos encima.

Lo que ninguno se esperaba era que, María los ha sorprendido antes de irse, y les ha hecho muchas preguntas... ¿se imaginará que hay algo entre ellos? ¿Cómo saldrá de esta Pelayo?

