Tiene incapacidad permanente y un hijo enfermo, pero no los consideran vulnerables: "Nadie nos ayuda"

Adrián y su familia están a punto de quedarse en la calle por una sentencia pionera en nuestro país. Él y su mujer decidieron ocupar ilegalemente una vivienda pública en 2016.

Ahora el Tribunal Supremo considera que hay familias más vulnerables que ellos, a pesar de que él cobra una pensión por incapacidad permanente de más de mil euros y su hijo mayor está enfermo de hemofilia.

"He buscado alquiler, pero no tengo para pagarlo"

La familia no sabe qué hacer porque se quedan sin sitio donde vivir y los vecinos están en shock tras haber conocido la noticia y aseguran que se van a echar todos a la calle.

Tras varios juicios y muchos años de lucha, y mientras llega el día del desahucio, están esperando un milagro para que no les obliguen a irse.

La familia se ha enterado del contenido de la sentencia por los medios de comunicación, algo que les parece muy injusto. "Mi abogado no me ha informado de nada, no lo veo ni lógico ni normal", ha expresado.

María José, la afectada, ha explicado por qué se quedaron de manera ilegal en ese piso. "Cuando mi marido cayó malo el inquilino nos dijo que teníamos que buscar una vivienda, y la familia que se iba de esta casa nos dijo que si queríamos nos podíamos meter hasta que ellos volvieran", ha explicado.

La joven ha contado que la primera notificación la recibieron cuando llevaban unos meses viviendo. Ella fue a la Junta de Andalucía para explicarles su situación y dejarles claro que querían pagar, pero que entendieran su circunstancia. "También nos ofrecimos a pagar más para solventar la deuda", ha afirmado.

María José ha afirmado que lleva diez años intentando comprar una casa, algo que ha sido imposible por todo lo que le pide el banco. "He buscado alquiler, pero no tengo para pagarlo", ha contado.

